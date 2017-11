Duizendmaal 'Mijn Marsdijk' in Assen

ASSEN - Het was een zware bevalling. Dozen vol foto's moesten worden uitgeplozen en Marsdijkers met interessante verhalen opgespoord. Maar na een jaar werk is het resultaat vanavond gepresenteerd, het boek 'Mijn Marsdijk, van aardappelveld tot thuis'.

Het boek is een idee van ondernemer Paul Albronda, zelf als tiener één van de eerste bewoners. Toen hij in Marsdijk kwam wonen, wat eerst boerenland was geweest, stonden even verderop de aardappelvelden nog volop in bloei.De wijk bestaat dertig jaar, en het winkelcentrum 25 jaar. Om dat te vieren en bewoners een beeld te geven van de supersnelle groei van Marsdijk in het begin, en de ontwikkeling in de jaren erna, besloot Albronda tot de uitgave van een boek. Hij riep daarbij de hulp in van een ervaren redactieteam in woord en beeld.Duizend exemplaren zijn er in eerste instantie gedrukt van 'Mijn Marsdijk'. Het boek bevat veel oude foto's van de opbouw in de beginjaren, herinneringen van de eerste bewoners, tekst van bekende Marsdijkers op hun favoriete plek in de wijk, en verhalen over hoe de wijk zich verder ontwikkelde met scholen, sportverenigingen, winkelcentrum, kerken en vriendschappen.Paul Albronda glundert van trots, als hij er eentje uit de doos haalt voor de eerste Marsdijkers die graag een boek als aandenken willen van 'hun thuis'. "Er zijn ook nog Marsdijkers van het eerste uur die alweer uit onze wijk zijn vertrokken en nu bijvoorbeeld in de nieuwste wijk Kloosterveen wonen. Dus hopelijk verspreidt het boek zich over heel Assen, en ver daarbuiten."