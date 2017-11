'Onafhankelijk oordeel over Emmer windmolenconflict is verstandig'

EMMEN - Het inschakelen van een derde partij in het conflict tussen de windmolenbouwers en omwonenden in Emmen is verstandig.

Dat zegt Sander Lensink van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dat is een groot onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland.Volgens ECN is het verstandig om de cijfers door een onafhankelijke partij te laten berekenen. "Vraag gezamenlijk een deskundige de cijfers van beide kanten door te rekenen. Je moet er uiteindelijk samen uitkomen, want een nee van twee kanten betekent wellicht dat de provincie of het Rijk de regie moet overnemen. Dan is het gedaan met de invloed van de gemeente." Volgens Lensink verliezen beide kanten dan meestal.De windmolenbouwers en omwonenden zijn het niet eens over de hoogte van geplande windmolens en hebben daarom hun gesprekken stopgezet. Volgens de windmolenbouwers Raedthuys, Yard, Intocon en Deddens zijn de turbines alleen rendabel als ze tussen de 180 en 200 meter hoog zijn.Omwonenden houden vast aan de maximale hoogte van 149 meter, zoals Raedthuys tot voor kort aanhield. Beide partijen komen met onderzoeken waaruit hun gelijk zou blijken.Volgens energiedeskundige Lensink hebben beide partijen een beetje gelijk. "De meeste nieuwe windparken zijn tussen de 180 en 200 meter hoog en dus winstgevender. Keerzijde is dat ze door hun hoogte meer verzet oproepen en dus het risico vergroten dat het project niet doorgaat. Het is dus aan de bouwers om af te wegen wat het beste is in deze situatie."Lensink merkt daarbij op dat projectontwikkelaars al jaren weten dat moderne windmolens hoger kunnen dan 149 meter. "De techniek is al langer aan het veranderen, maar de subsidies voor windenergie dalen pas sinds kort."