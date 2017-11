Deel dit artikel:











Twedo simpel langs Witteveense Boys in beker Twedo schakelde Witteveense Boys uit in de beker

VOETBAL - Zondagderdeklasser sv Twedo heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede knockoutronde van de KNVB-beker. Vierdeklasser Witteveense Boys werd op het kunstgras in Witteveen met 2-6 verslagen.

Twedo is de zevende Drentse club die binnenkort in de koker voor de loting. De afgelopen dagen bereikten ook Drenthina, vv Emmen, VAKO, Achilles 1894, HOC en SVBO al de volgende ronde.



Ook stond er vanavond nog een Fries onderonsje op het programma in de districtsbeker. Gorredijk - VWC eindigde in 1-2.



Hieronder het programma voor morgen en overmorgen, met Drentse clubs.



zaterdag:

Nieuw Roden - Achilles 1894 (zat)

Hoogeveen (zat) - HZVV 2

Dalen - DZOH

HZVV - Titan

FC Meppel - SC Angelslo

Staphorst 2 - SC Elim

De Weide - FC Zuidlaren

d'Olde Veste'54 - SVN'69

De Weide - FC Zuidlaren



zondag:

VKW - CEC

Annen - Hoogeveen (zon)

SVV'04 - Beilen

Steenwijker Boys - Alcides





Overige duels in de 1e knock-outronde



zaterdag:

Gorecht - Loppersum

Aduard 2000 - Oranje Nassau

FVV - HFC '15

Bedum - DVC Appingedam

The Knickerbockers - sc Stadspark (zat)

Winsum - Grijpskerk

SJS - VVS

vv Groningen - Poolster

Groninger Boys - Pelikaan S.

Stadskanaal - PKC '83

ZNC - NEC Delfzijl

Veendam 1894 - Be Quick 1897

Zuidhorn - Muntendam

De Sweach - Blauw Wit '34

Oudehaske - Heerenveense Boys

Zeerobben - Leovardia

LAC Frisia 1883 - Oostergo

Kollum - Buitenpost

Jubbega - Griffioen

sc Berlikum - Tzumarum

WTOC - Drachtster Boys

Ternaard - t Fean '58

DIO Oosterwolde - SWZ Boso Sneek

Boornbergum '90 - Hardegarijp

DESZ - Flevo Boys

FC Oldemarkt - Urk

Tonego - Genemuiden



zondag:

WVV - Alteveer

Stadspark (zon) - Heiligerlee

GRC Groningen 2 - ASVB

Bolsward (zon) - FVC

Renado - Trinitas

sc Franeker - Geel Wit

Udiros - sc Trynwalden



dinsdag 14 november:

Noordwolde - VEV '67