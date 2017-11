Deel dit artikel:











Veenhuizen weet ook zonder groot theaterspektakel toeristen te trekken Het Gevangenismuseum heeft een idee om toeristen te trekken (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Hoe zorg je ervoor dat ook zonder een mega-theaterspektakel zoals Het Pauperparadijs, toeristen nog steeds Veenhuizen weten te vinden? Het Gevangenismuseum komt met een nieuw initiatief: het koloniediner.

Geschreven door Jeroen Willems

De gasten krijgen in het restaurant van het Gevangenismuseum een viergangenmenu voorgeschoteld met tussendoor theater, film en muziek.



"Je loopt over het terrein in het donker en je krijgt echt een idee hoe het hier geweest moet zijn. En tussendoor zitten we lekker te eten. Echt geweldig", zegt een enthousiaste bezoeker.



Wereld van gestichtbewoners

Tussen de gerechten door stappen bezoekers in de wereld van de gestichtbewoners die ooit in grote getale in het gebouw waren gehuisvest: wezen, bedelaars en landlopers. Het idee voor het koloniediner komt van Coby Luiting van het Gevangenismuseum.



’Wij vinden het leuk om onze bezoekers te verrassen. En dat lijkt te werken. We moeten zelfs met een wachtlijst werken. Dit diner was twee weken geleden al uitverkocht", aldus Luiting.



Vrouw die man heeft omgebracht

Tijdens het Koloniediner kan men kennis maken met een van de oorspronkelijke bewoners. Op een bijzondere locatie luisteren gasten naar een verhaal van een vrouw die haar man heeft omgebracht. Ook moet er een sleutel worden gevonden om uiteindelijk uit 'het gesticht' te kunnen ontsnappen.



In februari wordt waarschijnlijk weer een koloniediner georganiseerd.