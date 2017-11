Deel dit artikel:











DOS'46 - DVO, de start van de League, vanavond live op www.rtvdrenthe.nl De eerste wedstrijd van DOS'46 in de Korfballeague, tegen DVO, is live te zien op www.rtvdrenthe.nl (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - De start van de Korfballeague is vanavond live te volgen op www.rtvdrenthe.nl. DOS'46 uit Nijeveen start het seizoen met een thuisduel. In sporthal De Eendracht is DVO uit Bennekom de tegenstander.

DOS'46 - DVO staat ook in het teken van de terugkeer van coach Gerald Aukes met de Drentse club op het hoogste niveau in de zaal. In het verleden werd Aukes met DOS'46 twee uitgeschakeld in de beslissingswedstrijd voor een paats in de finale om het landskampioenschap in Ahoy. "Ja, dat moet nog een keer rechtgetrokken worden", zegt Aukes.



Het duel begint om 20.00 uur. De uitzending, op www.rtvdrenthe.nl dus, begint iets eerder (om 19.55 uur).