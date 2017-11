Deel dit artikel:











Auto belandt in het water in Emmer-Compascuum: bestuurder aangehouden Het ongeluk gebeurde in Emmer-Compascuum (foto: Persbureau Meter) De auto belandde in het water (foto: Persbureau Meter) In eerste instantie kon de brandweer niemand vinden (foto: Persbureau Meter)

EMMER-COMPASCUUM - Aan het Hoofdkanaal Westzijde in Emmer-Compascuum is gisteravond een auto in het water terechtgekomen.

Duikers van de brandweer zochten in het water naar inzittenden, maar er werd niemand gevonden. Niet veel later werd de bestuurder van de auto ergens anders aangetroffen. De politie heeft de man aangehouden voor rijden onder invloed, het verlaten van de plek van een ongeluk en voor het rijden zonder rijbewijs.



De automobilist raakte niet gewond. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Mogelijk raakte de man met de auto van de weg, botste hij tegen een boom en belandde toen in het water.