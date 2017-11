Deel dit artikel:











Brand in elektriciteitskast in Meppel De brand was in een elektriciteitskast (foto: Van Oost Media) De brandweer bluste het vuur (foto: Van Oost Media) Mogelijk ontstond de brand door kortsluiting (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Op een bouwterrein in Meppel is vanmorgen een elektriciteitskast in vlammen opgegaan.

De brand was aan de Omslag in de wijk Nieuwveense Landen. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Daardoor zat een aantal woningen zonder stroom. De brandweer heeft het vuur geblust.