'Het TT Circuit is verder dan Zandvoort in de strijd om de Formule 1' Ziet Assen Max Verstappen ooit op het TT Circuit racen? (foto: EPA / Diego Azubel)

FORMULE 1 - Het TT Circuit in Assen is verder dan Zandvoort in de strijd in de Formule 1. Dat zegt TT-voorzitter Arjan Bos in gesprek met De Telegraaf.





De autosportfederatie FIA gaat binnenkort het circuit in Assen doorlichten. "Dan moet blijken of een Formule 1-race hier in Assen überhaupt mogelijk is", zegt de TT-voorzitter. "Als dat zo is, en het staat de motorraces niet in de weg, dan zijn we bereid nog meer te investeren." Mocht de Formule 1 ook daadwerkelijk naar Assen komen, dan moeten er veel aanpassingen worden gedaan aan het circuit.



Gisteren presenteerde Zandvoort een haalbaarheidsonderzoek voor de Formule 1 op dat circuit. Een terugkeer van de Grand Prix zou haalbaar zijn, maar wordt wel een financiële megaklus. Het CDA in Provinciale Staten wil dat



