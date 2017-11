WEDSTRIJD VAN DE WEEK - Iedere week zendt RTV Drenthe een live wedstrijd op internet uit. Vandaag is de korfbalwedstrijd tussen DOS'46 uit Nijeveen en DVO de wedstrijd van de week.

Het is de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen van de Korfbal League. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is hier live te zien.