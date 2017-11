Inspectie keihard over transporteur Brinkman uit Emmen

EMMEN - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft geen goed woord over voor de werkwijze van Brinkman Trans Holland uit Emmen, een van de transporteurs voor IKEA. Dat blijkt uit inspectierapporten.

De ILT constateert zware overtredingen en heeft boetes aangekondigd. Zo zouden gegevens over rij- en rusttijden van chauffeurs niet goed bijgehouden worden. Ook rijdt het bedrijf zonder de juiste transportvergunningen en is er sprake van schijnzelfstandigheid. Verder laat Brinkman illegale cabotageritten uitvoeren. Dat zijn ritten tussen twee punten binnen het ene land maar uitgevoerd door een bedrijf uit een ander land.Vakbond FNV is boos. "Als wij alle overtredingen van het bedrijf naast de boetecatalogus van de ILT leggen, zien we voor bijna een miljoen euro aan overtredingen", zegt Edwin Atema van FNV.Brinkman moest eerder dit jaar van de rechter drie ontslagen medewerkers weer in dienst nemen en met terugwerkende kracht loon uitbetalen. Volgens de FNV waren de drie eruit gewerkt omdat ze lid waren van de vakbond en omdat ze opkwamen voor hun rechten.