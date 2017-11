Deel dit artikel:











Gewonde bij ongeluk in Nieuw-Buinen Bij het ongeluk raakte één iemand gewond (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen is vanmiddag een ongeluk gebeurd.

Het ging om een kop-staartbotsing. Bij het ongeluk is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.



Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.