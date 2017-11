'Provincie moet er alles aan doen om Formule 1 naar Assen te halen'

ASSEN - De VVD in Provinciale Staten wil dat de provincie Drenthe er alles aan doet om de Formule 1 naar Assen te halen. "Formule 1 is hartstikke aantrekkelijk en heel populair, mede dankzij de prachtige prestaties van Max Verstappen", stelt Statenlid Jan Smits.

"Als je de mogelijkheden van Assen en Zandvoort naast elkaar legt, dan springt Assen er echt uit", vervolgt hij. "Assen is veel beter bereikbaar en er hoeft minder aan de baan te gebeuren."Qua financiën denkt Smits dat Assen ook de betere papieren heeft. Volgens hem zijn de investeringen in de Drentse hoofdstad minder groot. Wel beseft het Statenlid dat zo'n oproep niet helemaal vrijblijvend is. "Het is ons ook veel waard, maar we zijn nog niet zover om concrete bedragen te noemen."Smits denkt dat de Formule 1 Drenthe goed op de kaart kan zetten. "Het levert veel bekendheid op, maar ook spin-off. Bijvoorbeeld voor het vliegveld in Eelde. Drenthe is meer dan rust en mooie natuur. Dat zijn prachtige waarden, maar Formule 1, TT, een vliegveld en een goede economie zijn dat ook."Naar alle waarschijnlijk dient de partij hier woensdag een motie over in. "We zijn nog aan het kijken welke partijen die motie nog meer willen steunen", zegt Smits. CDA Drenthe stelde gisteren al schriftelijke vragen aan waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen.