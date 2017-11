Deel dit artikel:











Ten Cate schiet Hoogeveen naar tweede ronde Guido ten Cate op archiefbeeld (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - Wie anders dan good old Guido ten Cate bezorgde vierdeklasser Hoogeveen vanmiddag een plekje in de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker. De Hoogeveense derby tegen HZVV 2, dat uitkomt in de reserve eerste klasse, eindigde in 2-1.

Hoogeveen kwam door een eigen doelpunt op 1-0, waarna Jan Hup de 1-1 voor de gasten aantekende. Hup speelt normaal gesproken in de hoofdmacht van HZVV, maar mocht nu samen met Yannick Manusiwa en Yoran Popovic in het tweede spelen.



In de tweede helft had HZVV 2 vele kansen op de 1-2, maar in de laatste minuut was het dus Ten Cate die Hoogeveen naar de volgende ronde schoot. Ten Cate: "Een geweldige uitslag voor ons. Zij hebben de kansen en wij beslissen het hier."