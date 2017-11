Ensing komt tekort in finale massastart, afmelding Nuis

Deel dit artikel:











Nuis meldde zich af voor de 1500 meter (foto: Team LottoNL-Jumbo)

SCHAATSEN - Het is Janneke Ensing uit Gieten niet gelukt om landgenote Irene Schouten goed af te zetten in de finale van de massastart tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Ensing ontsnapte twee keer uit het peloton en kwam daardoor in de finale tekort. Ensing eindigde als elfde, Schouten werd twaalfde.

De massastart werd gewonnen door de Japanse Ayano Sato.





Nuis

Kjeld Nuis kwam niet in actie op de 1500 meter. De Emmenaar, die de zieke Sven Kramer zou vervangen, meldde zich af vanwege een verkoudheid. Het is nog onduidelijk of Nuis zondag wel in actie komt op de duizend meter en de teamsprint.