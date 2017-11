Veel leren op Noordelijke Zwerfsteendag in Borger

BORGER - Een bijzondere steen omdat ie zo mooi is? Of een doodsaai uitziende kiezel die een zwerfsteen blijkt te zien die van ver kwam en miljoenen jaren oud is.

Vandaag kwamen zwerfstenenverzamelaars uit heel Nederland naar Borger voor de Noordelijke Zwerfsteendag. En dan is er maar één plek om samen te komen: het Hunebedcentrum.De verzamelaars pronken met hun stenen of willen er zelf meer over weten. Zoals Geert Hoving, uit Exloo. Geert dacht dat hij wat bijzonders had gevonden in een keienstraatje in Noord-Duitsland, maar zijn mooie gespikkelde steen blijkt niet bijzonder."Volgens expert Harry Huisman is het een Kwartsiet met Hoornblende uit Scandinavië, een steen in de overgang. De zwarte spikkels in de steen, is een omzetting waar een chemisch proces in plaatsvindt" vertelt Hoving.Het Hunnebedcentrum haalde voor de zwerfstenendag een echte stenendokter naar het centrum. Harry Huisman helpt amateurverzamelaars en speurt met een loep naar aanwijzingen om te kijken wat voor soort stenen de bezoekers hebben meegenomen en waar de keien vandaan komen.Ook vertelt Huisman over oerrivieren in Nederland waar zwerfstenen soms vele honderden kilometers verderop in terechtkwamen."Iedereen heeft wel ergens een steen liggen, soms wel twintig jaar lang in de vensterbank waar hij niks mee doet. Op een gegeven moment worden mensen nieuwsgierig en dan is dit een perfecte dag om meer te weten te komen" zegt organisator Harrie Wolters van het Hunebedcentrum. "Wij hebben hier zoveel kennis over stenen verzameld, die willen we graag delen."Soms blijken stenen helemaal geen steen: een meneer uit Winterwijk nam een grote kei mee uit de plaatselijke steengroeve, maar dit bleek een stuk hout. De kei is miljoenen jaren geleden van een boom geweest, volgens Huisman waarschijnlijk een naadboom. Het stuk boom is letterlijk versteend door de jaren heen.