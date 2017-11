Deel dit artikel:











Winnend FC Meppel beeft tegen vijfdeklasser Meppel wint moeizaam van Angelslo (foto: Stijn Steenhuis/RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Meppel is met de nodige moeite doorgedrongen tot de derde ronde van de districtsbeker: 2-1. De thuisploeg, uitkomend in de tweede klasse, kroop door het oog van de naald tegen de ongeslagen koploper van de vijfde klasse E: SC Angelslo.

Op een slecht veld kwam FC Meppel na een klein half uur spelen op voorsprong. Een bijzondere indirecte vrije trap werd door Hans Mansveld binnen gewerkt. Een overtreding van SC Angelslo-doelman Jarno Brands, die de bal langer dan zes seconden in handen had, ging aan de goal vooraf.



Oosterdijk

Na rust schoten de gasten uit Emmen uit de startblokken. De tweede grote kans van de formatie van André Steenhuis werd omgezet in een doelpunt. Een fraai afstandsschot van Danny Oosterdijk zeilde over keeper Erik Kampherbeek binnen. Lang hield SC Angelslo de gelijke stand niet vast.



In de 67ste minuut kwam FC Meppel weer aan de goede kant van de score. Middenvelder Rense van Dijk schoot in het strafschopgebied de bal in de lege hoek. Vechtende SC Angelslo-verdedigers dropen teleurgesteld af.



Tweede gele kaart

Na de tweede gele kaart voor Sander van Dijk van FC Meppel rammelde SC Angelslo nog een keer aan de poort van de Meppelers. Doelman Kampherbeek, die een aantal keer reddend optrad, behoedde zijn team voor een blamage. Het laatste fluitsignaal werd met opluchting begroet door de bevende tweedeklasser.