Een jaar lang zwerfvuil oprapen voor 1500 euro Een jaar lang zwerfvuil opruimen (foto: RTV Drenthe)

WITTELTE - Plastic containers, landbouwplastic en flesjes. Vandaag kwamen inwoners van de gemeente Westerveld het allemaal tegen. Ze ruimden de troep op tijdens een actie om de gemeente zwerfafval vrij te maken.

De vrijwilligers komen vooral veel troep tegen in achterliggende gebieden. Negen verenigingen doen mee aan de opruimactie.



Jan Lukas Hof, voorzitter van Dorpsvereniging Wittelte stak vandaag ook de handen uit de mouwen en vindt de actie goed voor het dorp. "Financieel is het leuk, we mogen het geld dat we krijgen van de gemeente weer investeringen in Wittelte zelf, het is weer schoon en gewoon gezellig."



Twintig inwoners gingen mee met de straat op. Doel: om een jaar lang negen kilometer weg schoonhouden. ''Voor de negen kilometer krijgen we 1500 euro. En dat mogen we weer investeren in het dorp."