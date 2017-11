De Weide ontsnapt in extremis tegen Zuidlaren

VOETBAL - De Weide heeft op het nippertje een stunt van FC Zuidlaren voorkomen in de eerste knock-outfase van de districtsbeker. De ploeg van trainer Marcel Smid kwam met 0-2 achter, maar trok de stand in blessuretijd gelijk. In de noodzakelijke penaltyreeks verzekerde De Weide zich uiteindelijk van de zege.

Het bekerduel in Hoogeveen was op papier een ongelijke strijd. De Weide speelt in de tweede klasse, terwijl Zuidlaren twee niveaus lager uitkomt. In de praktijk verweerde de underdog zich echter kranig met een zeer jong elftal. Bas Boersma zette Zuidlaren in de zesde minuut zelfs op voorsprong.De Weide wist daar in de eerste helft nauwelijks iets tegenover te stellen. Pas in de 25ste minuut beet de thuisclub serieus van zich af. Marco Kikkert sneed vanaf rechts naar binnen en stuitte van dichtbij op doelman Bastiaan Mulstege.Het onbevangen spelende Zuidlaren schoot ook in het tweede bedrijf beduidend beter uit de startblokken en opnieuw was het al snel raak. Robin Wolters vuurde vier minuten na de hervatting op fraaie wijze de 0-2 tegen de touwen.In het laatste kwartier kwam De Weide tegen het moegestreden Zuidlaren alsnog op gelijke hoogte. Ismail Ucan tekende een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer, waarna Frank van Veen diep in blessuretijd de 2-2 maakte.In de strafschoppenserie werd een misser van Jelmer Elsinga de bezoekers uit Zuidlaren fataal. Peter Gonkel faalde daarna niet vanaf elf meter en bezorgde De Weide een plek in de volgende ronde (5-3).