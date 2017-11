Stuurgroep ziet mogelijkheden om edelhert toch naar Drenthe te halen

ASSEN - Er zijn nog steeds mogelijkheden om het eens te worden over de komst van edelherten naar het Drents-Friese Wold. Dat zei Henk van Hooft, voorzitter van de stuurgroep Regionale Landschap Drents-Friese Wold vandaag in het RTV Drenthe-programma Cassata.

Dat het edelhert een toegevoegde waarde is voor Drenthe, daar zijn alle partijen in de stuurgroep het wel over eens. Maar onder welke voorwaarden, daar verschillen de meningen over.De voorzitter van de stuurgroep Van Hooft ziet nu nieuwe mogelijkheden om de neuzen toch dezelfde kant op te krijgen. ''Ik ga een ronde doen langs de verschillende partijen'', vertelt Van Hooft. Door de maatregelen concreter uit te werken denkt de voorzitter de partijen dichter bij elkaar te brengen.Zo is er een verschil van mening over of er hekken moeten komen om het gebied. Concreet ziet de nieuwe benadering er zo uit volgens Van Hooft: "Laten we er vanuit gaan dat er overal hekken komen. Vervolgens gaan we met de kaart en de fiets door het gebied, en kijken we waar de bedreigde gebieden liggen en waar de gebieden zijn waarvan je zegt, op deze plek hoef je geen hek te zetten. Daar komt een patroon uit".Zo kan het zijn dat de boeren hekken krijgen om de landbouwgrond te beschermen en dat er geen hekken komen op plaatsen waar dit niet nodig is.Ook als de partijen tot een overeenstemming komen betekent dit niet dat de edelherten er gelijk komen. ''Men denkt dat als we er in de Drentse Staten en de stuurgroep uit zijn, dat het dan ook gaat gebeuren. Dat is niet zo", licht gedeputeerde Henk Jumelet toe. "Uiteindelijk moet Economische Zaken toestemming geven".Ook moet de provincie Friesland het hele traject van voren af aan nog doorlopen. Hier is Drenthe nu al een paar jaar mee bezig. "Ik denk dat je heel goed in de gaten moet houden dat we nog een hele lange weg hebben te gaan." aldus Jumelet.Op 16 november praat de stuurgroep weer met elkaar. Gedeputeerde Jumelet moet van PvdA en GroenLinks in de Staten opnieuw op missie , om ervoor te zorgen dat er toch edelherten naar Drenthe komen. Eind juni besloot de stuurgroep ervan af te zien omdat boeren, natuurorganisaties en gemeenten in het gebied het niet eens konden worden over het plan van aanpak voor herintroductie van de dieren.