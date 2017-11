HZVV scoort acht keer in bekerwedstrijd tegen Titan

HZVV haalt uit in de beker (Foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - HZVV heeft met royale cijfers de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker bereikt. De Hoogeveense hoofdklasser kende geen genade met Titan uit Nieuw-Weerdinge, dat uitkomt in de vierde klasse: 8-1.

Arjan Akkerman bezorgde HZVV al in de vierde minuut de openingstreffer, waarna Marlon Luchtenberg de marge niet veel later verdubbelde. De thuisploeg reikte nog voor het rustsignaal tot een half dozijn doelpunten. Opnieuw Akkerman, Sander Dzemidzic (2) en Frank Strijker waren succesvol.HZVV liet de score in de tweede helft met twee treffers oplopen. Erwin Breukelman, vanaf de penaltystip, en weer Dzemidzic waren de doelpuntenmakers. Tussendoor maakte Titan nog wel de eretreffer.