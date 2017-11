Deel dit artikel:











Drenthe viert Sint Maarten Kinderen gaan langs de deuren in Alteveer (foto: Persbureau Meter) De kinderen zingen uit volle borst (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - 'Sint Maarten, Sint Maarten' en 'Elf november is de dag' klinkt het door vele straten in Drenthe. Het is elf november en dat betekent veel kinderen op straat en lampjes. Dat levert mooie beelden op.