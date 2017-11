Ensing sprint naar marathonzege in Utrecht

MARATHONSCHAATSEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft de vierde wedstrijd om de KPN Marathon Cup op haar naam geschreven. Ze bleef in Utrecht na tachtig rondjes in de massasprint Lisa van der Geest voor. Imke Vormeer werd derde.

De 31-jarige Ensing reed eerder op de dag nog de massastart tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. De Drentse rijdster ontsnapte twee keer uit het peloton en kwam door die inspanningen in de finale tekort. Ensing eindigde als elfde. In Utrecht bleek ze enkele uren later in staat om tijdens de marathon opnieuw te vlammen. In de finale had Ensing voldoende over om als eerste de finish te bereiken.Voor de schaatsster van Speelman-Haak is het haar tweede podiumplek van het seizoen in de KPN Marathon Cup. In de tweede wedstrijd op het ijs van Leeuwarden eindigde ze als tweede. Ensing moest toen de Italiaanse Francesca Lollobrigida voorrang verlenen.Lees ook: