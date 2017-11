Deel dit artikel:











Twee zeges voor Sudosa-Desto, nederlaag Tjoba Sudosa pakt punten (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto hebben de thuiswedstrijd tegen VV Alterno uit Apeldoorn in een overwinning omgezet. De volleyballers uit Assen waren met 3-1 te sterk.

Sudosa-Desto zette direct de toon door de eerste set met duidelijke cijfers te pakken (25-14). Ook de twee daaropvolgende sets werden een prooi voor de Drentse formatie (25-21, 25-20). In het vierde bedrijf deed Alterno nog iets terug (29-31). Sudosa-Desto verzamelde na zeven wedstrijden 21 punten. Die score is goed voor de vierde plaats in de eerste divisie A.



De vrouwen van Sudosa-Desto beleefden voor eigen publiek een eenvoudige wedstrijd tegen Rivo Rijssen. De ploeg van Mark Afman zegevierde met 4-0: 25-14, 25-12, 25-18, 25-17. Sudosa-Desto staat, evenals de mannelijke collega's, op de voorlopige vierde plek in de eerste divisie A.



Het Klazienaveense Tjoba slikte in diezelfde klasse een nederlaag. De thuiswedstrijd tegen Zwolle eindigde in 1-3 (25-18, 26-28, 18,25, 23-25). Tjoba blijft ondanks het verlies op de negende plaats staan.