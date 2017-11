Deel dit artikel:











Einde aan zegereeks van Red Giants Verlies voor Red Giants (archieffoto: Florian van Velthoven/RTV Drenthe)

BASKETBAL - Red Giants heeft de derde nederlaag van het seizoen geslikt. De ploeg uit Meppel ging onderuit op bezoek bij UBALL MSE: 80-70. Door het slippertje blijft Red Giants in de promotiedivisie steken op tien punten uit acht duels.

"Het is een terechte nederlaag. We hadden een slechte dag, het leek alsof we niet bij de les waren", geeft Red Giants-coach Patrick Koning toe. "En we troffen helaas een tegenstander met een hoog schotpercentage. Je kan een keer zo'n wedstrijd hebben, maar dit verlies is wel zuur."



Koning zag zijn team na twee tegenvallende kwarten ook na de pauze aanvankelijk blijven worstelen. "We kwamen geruime tijd niet dichterbij, maar uiteindelijk was de achterstand nog maar een puntje. Na een beslissing van de arbitrage in ons nadeel, liep het verschil helaas toch weer op."



De basketballers van Red Giants verloren dit seizoen ook de eerste twee competitieduels. Daarna boekten de manschappen van Koning vijf zeges op rij.