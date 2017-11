Deel dit artikel:











Hurry-Up ook onderuit tegen titelhouder Achilles Bocholt Hurry-Up staat weer met lege handen (archieffoto: Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft in de BENE-League niet voor een verrassing weten te zorgen tegen Achilles Bocholt. De formatie uit Zwartemeer incasseerde tegen de titelhouder een duidelijke 43-34 nederlaag.

Hurry-Up reisde al niet met veel vertrouwen naar België. De ploeg van Martin Vlijm kon de afgelopen weken nauwelijks imponeren en slikte onder meer drie openeenvolgende nederlagen voor eigen publiek. Om uitgerekend in de pittige uitwedstrijd tegen Achilles Bocholt voor een ommekeer te zorgen, bleek een te zware klus voor Hurry-Up, al bleven de verschillen aanvankelijk beperkt. Niettemin nam Achilles Bocholt gedurende het duel steeds meer afstand en vooral in het laatste deel groeide de marge hard.



Door het nieuwe verlies heeft de Drentse handbalformatie slechts vier punten uit negen wedstrijden. Over een week speelt Hurry-Up thuis tegen Sporting Nelo.