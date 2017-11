Deel dit artikel:











ACV-topschutter Djababoe stopt per direct Romano Djababoe

VOETBAL - Aanvaller Romano Djababoe stopt per direct bij ACV. Privéomstandigheden liggen ten grondslag aan zijn beslissing, die in goed overleg is genomen. De topscorer van ACV, met zeven treffers, is tot de conclusie gekomen dat het voetballen moeilijk te combineren is met zijn studie.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Hij wil zich daar volledig op richten om af te kunnen studeren.



Djababoe scoorde dit seizoen twee hattricks, tegen Scheveningen en Spijkenisse, en was een vaste waarde in de hoofdmacht van trainer Fred de Boer. Helemaal omdat die andere aanvaller, Saber Hendriks, vanwege een blessure vrijwel alle duels tot nu toe heeft moeten missen.



Voor De Boer is het vertrek van zijn topscorer een flinke aderlating. “Dat is het absoluut, maar we zullen dat als team collectief moeten opvangen. Ik respecteer de beslissing van Romano en wil hem bedanken voor zijn inbreng.”