Uitstekende competitiestart DOS'46 Jelmer Jonker waagt een poging van afstand (foto: Roelof Jan Vochteloo/RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 is uitstekend begonnen aan het nieuwe zaalseizoen in de Korfbal League. De Trots van Nijeveen won in eigen hal overtuigend met 27-18 van DVO uit Bennekom. Halverwege had het team van trainer Gerald Aukes al een voorsprong van drie doelpunten (13-10).

Geschreven door Henk Kuhl

Sterke openingsfase

DOS'46 begon voortvarend aan het duel en nam al snel een voorsprong. Binnen een kwartier stond het al 9-5 voor de thuisclub. Met name Max Malestein had met vier doelpunten een belangrijk aandeel in de snelle voorsprong. Maar na een time-out van Ben Crum, de trainer van DVO, leken de gasten weer terug te komen in de wedstrijd. Met name door de sterk spelende Jose Alvarez Andres en international Marijn van den Goorbergh kwamen de gasten terug tot 10-9. Verder lieten de Nijeveners het niet komen en hadden bij rust de marge weer hersteld in een verschil van drie treffers (13-10).



Topschutter tegenstander uitgeschakeld

Ook in de tweede helft kende DOS'46 een betere start. Het verschil liep zelfs op naar zes treffers (19-13). Dit had vooral te maken met de uitschakeling van de topschutter van DVO, Fleur Hoek. Zij kreeg weinig kansen en werd voortreffelijk verdedigd door de jonge Kim Petersen. Maar ook Menno Russchen en Jelmer Jonker hadden een belangrijk aandeel in de voorsprong. Nadat de gasten nog terug konden komen tot 20-17 zette DOS'46 een tandje bij en liep het eenvoudig uit naar een 27-18 eindstand. Opmerkelijk in die slotfase was de treffer van de pas 17-jarige invaller Wiljan Snip en de wereldgoal van Harjan Visscher.



Topscorer bij DOS'46 werd Jelmer Jonker met zeven treffers. Harjan Visscher en Max Malestein kwamen elk tot vijf doelpunten. Volgende week speelt DOS'46 de uitwedstrijd tegen nieuwkomer Avanti. De wedstrijd in Pijnakker begint om 20.00 uur.