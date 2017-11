E&O komt tekort voor top 2-plek

HANDBAL - De heren van E&O leden alweer de vierde nederlaag van het seizoen. In Emmen bleek zaterdagavond Houten met 31-28 te sterk. Door het verlies is E&O gezakt naar de vijfde plek in de eredivisie, met 10 punten uit 9 wedstrijden.

"Als we een rol van betekenis willen spelen zullen we in ieder geval onze thuiswedstrijden moeten winnen", zei trainer/coach Joop Fiege voorafgaand aan het seizoen. Dat de jonge Emmenaren van de eerste vijf thuiswedstrijden al twee verloren zegt misschien al genoeg over de verhoudingen in de eredivisie en de rol van E&O daarin. "Natuurlijk hoop je dat de groep al zo ver is om wedstrijden als deze en tegen Arnhem te winnen, maar zo is het niet", aldus Fiege.Natuurlijk is er in Emmen, na een aantal zeer zware jaren waarin zelfs werd gevreesd voor het voortbestaan van de club, geen paniek. Maar als je thuis niet weet te winnen van Arnhem en Houten, én ook nog uit moet spelen tegen deze twee ploegen (die nu al respectievelijk 3 en 4 punten meer hebben), dan wordt het bereiken van de promotiepoule richting de BENE-League een zeer lastige klus.Toch zag het publiek in Emmen, zeker in de eerste helft, een leuke pot handbal waarin E&O het weliswaar heel lastig had met oud Hurry-Up speler Thies Berendsen maar zelf ook prima op schot was. De ruststand van 14-15 had net zo goed 15-14 kunnen zijn.In de tweede helft startte de thuisclub echter dramatisch. Binnen een paar minuten keek E&O tegen een achterstand aan van vier punten, die even later zelfs zes werd (bij 16-22).Een tactisch omzetting van Joop Fiege, waarin een belangrijke rol was weggelegd voor de beste man aan E&O-zijde, René Jaspers, bracht de spanning weer terug in de wedstrijd. Toch wisten de Emmenaren niet op gelijke hoogte te komen. "Die mogelijkheden om erop en erover te gaan lagen er wel, maar we maakten op cruciale momenten teveel fouten", analyseerde Fiege.1. Houten 9-142. Arnhem 9-133. Hellas 8-124. Tachos 9-125. E&O 9-10(bovenste twee spelen in promotie/degradatiepoule met twee onderste clubs uit de BENE-League voor twee plekken in de BENE-League volgend seizoen)