Programma amateurvoetbal: beker en competitie

VOETBAL - Vandaag staan er nog een aantal bekerduels op het programma en de lagere amateurs spelen nog gewoon een competitieronde, terwijl er natuurlijk ook nog een aantal inhaalduels op het programma staan.

Hieronder het complete bekerprogramma van vandaag, met Drentse clubs:VKW - CECAnnen - Hoogeveen (zon)SVV'04 - BeilenSteenwijker Boys - AlcidesHet bekerprogramma van de overige clubs in district noord:WVV - AlteveerStadspark (zon) - HeiligerleeGRC Groningen 2 - ASVBBolsward (zon) - FVCRenado - Trinitassc Franeker - Geel WitUdiros - sc Trynwalden(dinsdag wordt Noordwolde - VEV'67 nog gespeeld)SVBO - vv Emmen en GOMOS - Oerterp en Bareveld - Meeden zijn de mooiste affiches van vanmiddag in het beperkte competitieprogramma. De eerste twee duels zijn inhaalwedstrijden en voor Bareveld en Meeden is het een reguliere speelronde, waarin de belangen voor de thuisclub groot zijn want Bareveld kan namelijk de eerste periodetitel in de wacht slepen.Hieronder het competitieprogramma van vanmiddag:SVBO - vv EmmenGOMOS - OerterpOlyphia - SC Erica afgelastHSC - SVZDe Wilper Boys - SVMHTLC - SurhuisterveenDonkerbroek - BakkeveenStanfries - Smilde'94Oranje Zwart - PesseVENO - RuinenSteenwijkerwold - Old ForwardScheerwolde - WapserveenUffelte - DVSVKuinre - VilsterenWillemsoord - GiethoornDOS'63 - BlankenhamUlu Spor - IjhorstZandhuizen - VWCHHCombi - HoogersmildeHoutigehage - FochtelooDiever-Wapse - Sport VereentSportclub Makkinga - OosterstreekGroen Geel - WoltersumYde de Punt - TynaarloEext - EenrumFroombosch - AmboinaKloosterburen - ZevenhuizenDrieborg - VeelerveenTHOS - BNCDWZ - WEOWedde - NieuweschansBareveld - MeedenFramsum - Oldambtster BoysBuinen - De Treffer'16EEC - JVVVIOS (O) - SVBCKSC - BuinerveenGasselternijveen - ZandpolRoswinkel - GKC