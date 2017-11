Deel dit artikel:











Deze clubs gaan naar de volgende ronde in de beker De complete lijst van de clubs die zich hebben geplaatst voor de 2e knockoutronde van de beker

VOETBAL - Het overgrote deel van de duels in de 1e knockoutronde van de noordelijke districtsbeker is inmiddels gespeeld. Een aantal duels werd dit weekend afgelast wegens de regen en worden alsnog gespeeld. Van de 71 clubs die binnenkort in de koker zitten komen er 17 uit Drenthe.

Hieronder de complete lijst met clubs die zich plaatsten voor de tweede knockoutronde, die in december op het programma staat (de Drentse clubs staan vetgedrukt).



1. Drenthina

2. Staphorst

3. vv Emmen

4. Urk 2

5. d'Olde Veste'54

6. VAKO

7. HOC

8. SVBO zondag

9. Achilles 1894 zondag

10. sv Twedo

11. HZVV

12. Achilles 1894 zaterdag

13. Urk

14. DZOH

15. De Weide

16. Genemuiden

17. FC Meppel

18. Flevo Boys

19. Staphorst 2

20. Hoogeveen zaterdag

21. Bedum

22. Gorecht

23. Mamio

24. Be Quick 1887 2 - FC Ter Apel'96 afgelast

25. FC Lewenborg

26. Zuidhorn

27. Pelikaan S.

28. PKC'83

29. HFC'15 - FVV (aanstaande dinsdag)

30. ZNC

31. Be Quick 1887

32. Oranje Nassau

33. SJS

34. Grijpskerk

35. The Knickerbockers

36. vv Groningen

37. Be Quick Dokkum

38. Dokkum

39. Balk

40. Nijland

41. Rijperkerk

42. BCV

43. vv Heerenveen

44. Oeverzwaluwen

45. Drachten

46. Bakkeveen

47. VWC

48. SWZ Boso Sneek

49. Jubbega - De Griffioen (afgelast)

50. LAC Frisia

51. Stiens

52. Zeerobben

53. Berlikum

54. Hardegarijp

55. Oudehaske

56. Drachtster Boys

57. Blauw Wit' 34

58. Ternaard

59. Beilen

60. Hoogeveen zondag

61. VKW

62. Alcides

63. ASVB

64. SC Stadspark zondag

65. WVV

66. Franeker

67. VC Trynwalden

68. Renado

69. FVC

70. Buitenpost

71. Noordwolde - VEV'67 (dinsdag)





