Veel bekervoetbal en Bareveld op weg naar eerste prijs in Onze Club

VOETBAL - Onze Club staat vanavond vrijwel geheel in het teken van de noordelijke districtsbeker. De afgelopen dagen werd er gestreden in de eerste knockoutronde van die beker en de camera's van hét amateurvoetbalprogramma van Nederland stonden bij vijf duels.

Onze Club van vorige week

Ook is er aandacht voor vv Bareveld, dat vanmiddag op eigen veld de eerste prijs van dit seizoen kan pakken. Bij winst in het thuisduel tegen Meeden is de ploeg van trainer Peter Tempel (die in Meeden woont) verzekerd van de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse.De bekerduels vanavond in Onze Club zijn:HZVV - TitanHoogeveen zaterdag - HZVV 2De Weide - FC ZuidlarenFC Meppel - SC AngelsloAnnen - HoogeveenOnze Club begint om ongeveer 18.30 uur.