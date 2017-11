Deel dit artikel:











Auto vliegt uit de bocht in Yde: politie op zoek naar bestuurder De politie is op zoek naar een rode auto (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

YDE - In Yde is vannacht rond 3.00 uur een auto uit de bocht gevlogen op de kruising tussen de Norgerweg en de Pelikaanstraat.

Volgens de politie heeft de rode auto schade opgelopen aan de voorkant. Waar de auto nu is, is onbekend. De politie is daarom op zoek naar de bestuurder en naar de auto.



Mensen die meer weten wordt verzocht contact op te nemen met de politie.