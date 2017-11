Deel dit artikel:











Assen weer podium voor dansers uit 45 verschillende landen Dutch Open Championship (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Dutch Open Championship (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Dutch Open Championship (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

ASSEN - Dansers uit 45 landen zijn naar de de Dutch Open Championship stijldansen in Assen gekomen. Veel dansers uit Rusland en Oekraïne, maar ook uit Engeland komen naar het jaarlijks terugkerende evenement. "Het behoort tot de tien grootsten ter wereld. En dat hebben we in Assen", aldus organisator Mas Bijster.

Geschreven door Tiffany Frasa

Onder hen is de 10-jarige Fergus Woolaway, met zijn danspartner Mercedes Birch, ook nog maar 10 jaar oud. "We dansen nu twee jaar samen", vertelt Mercedes. "Ik dans zelf al sinds mijn achtste", "en ik sinds mijn zevende", vult Fergus haar aan.



In de wieg gelegd

Fergus en Mercedes vallen in de categorie van de jongste dansers. "Veel van die kinderen beginnen al vroeg", vertelt Bijster. "De oudere dansers zijn ook op jonge leeftijd begonnen. Er zijn hier mensen die echt heel goed zijn."



Drukke dagen

Bijster is blij met de opkomst. "We krijgen tussen de 1500 en 2000 mensen per dag binnen", zegt hij over het vierdaagse evenement. Die mensen komen uit 45 landen en dat varieert van Amerika tot Japan tot Zuid-Afrika."



Juryleden op de vloer

Voor de verschillende categorieën zijn er verschillende juryleden. De Duitse Rudolf Trautz is er een van. "Ik ben vanuit Zuid-Duitsland hier heen gekomen om te jureren. Dat is ontzettend leuk." Trautz is naast jurylid ook Vice-President van het World Dance Council.



"Je zoekt naar een goede houding, beweging en ritme", vertelt Trautz. "Ze zijn allemaal uitzonderlijk goed. Ze hebben allemaal goede timing, en een goed gevoel voor ritme. Dus het gaat om uiterlijk en beweging en je moet uiteindelijk een nummer kiezen."



Gewoon mooi zijn

Een strategie om te winnen hebben de jonge Fergus en Mercedes niet. Fergus ziet sterke competitie. "Mensen uit Rusland zijn vaak heel goed, ik weet niet of we daar tegenop kunnen."



Mercedes maakt zich iets minder zorgen. "Om eerlijk te zijn laat ik het allemaal aan hem over", zegt Mercedes. "Ik ben er gewoon om mooi te zijn."