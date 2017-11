Kentekenregistratie wordt uitgebreid naar binnenwegen

HOOGEVEEN - De inzet van camera's die kentekens registreren wordt uitgebreid naar de provinciale wegen. In totaal krijgen zo'n tweehonderd flitspalen zogeheten ANPR-camera's, waaronder in Drenthe.

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de NOS . Zo komen er vier camera's te hangen tussen Roden en Peize. Bij Hoogeveen waren er al twee van zulke camera's, maar komt er daar eentje bij. Tussen Wachtum en Holsloot hing ook al een camera.Met ANPR (automatische nummerplaatherkenning) worden kentekens gescand en vergeleken met gegevens in de politiecomputers over mensen die worden gezocht of boetes hebben openstaan. Komt de naam in de politiebestanden voor, dan wordt de automobilist beboet of staande gehouden. Zijn of haar gegevens worden net zolang bewaard tot de kwestie is afgehandeld.Komt de naam niet voor, dan worden de gescande gegevens gewist. Maar er is wetgeving in de maak om ook het bewaren van die gegevens toe te staan.