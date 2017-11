Deel dit artikel:











Nuis niet fit, Kulizhnikov rijdt baanrecord: Dat doet pijn Kjeld Nuis (foto: LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - "Ziek ben ik niet, maar ook niet fit." Dat zegt Kjeld Nuis nadat hij op de 1.000 meter tijdens de eerste World Cup van het seizoen in Thialf met 1.09.06 de zevende tijd reed. "Ik voelde niks. Het was niet veel vandaag. Je moet topfit zijn anders rijd je hier niet bij de besten."

Geschreven door Karin Mulder

Nuis rijdt later vanmiddag ook geen teamsprint. Het hele Nederlandse team meldde zich af voor deze discipline. Gisteren liet Nuis ook al de 1.500 meter in de B-groep schieten. Hij lag de dag na zijn 28e verjaardag ziek thuis op de bank in Emmen. "Ik had last van m'n keel, m'n neus. Ik had wat koorts. Het zal wel iets zijn wat in onze ploeg zit", verklaart Nuis. Ook Sven Kramer liet gisteren de 1.500 meter al schieten.



Baanrecord Kulizhnikov doet pijn

Tijdens het inrijden zag Nuis dat Kulizhnikov naar een nieuw baanrecord reed. Nooit eerder was er in Thialf 1.07.97 gereden. "Dat doet wel pijn. Niet meteen op dat moment. Maar wel toen ik zag dat ik het zelf niet gered had. Ik had dat graag als eerste gedaan hier."



Landgenoot Kai Verbij (1.08.12) won achter de Rus Kulizhnikov (1.07,97) het zilver. De Noor Havard Holmefjord Lorentzen (1.08.28) pakte na de winst op de 500 meter het brons op de 1.000 meter.



Bevestiging

Nuis is wereldkampioen op de 1.000 meter. En ondanks dat hij in het voorseizoen al een baanrecord in Inzell reed, is hij na z'n matige NK Afstanden en deze moeizame wereldbeker wel weer toe aan bevestiging. "Dat is zeker waar. Het is al een maand geleden. Het mag nu wel weer eens komen. Laten we dat maar in Stavanger doen", besluit Nuis.