Nagengast ziet ploegmaatje Van Loy winnen in modderduel Nagengast aan de start (archieffoto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast heeft haar ploeggenote Elllen Van Loy (Telenet-Fidea) zien zegevieren in de Superprestige-wedstrijd in Gavere. De Belgische was in een modderig parcours sneller dan de Britse kampioene Nikki Brammeier.

De uit Beilen afkomstige Nagengast eindigde in de wedstrijd bij de vrouwen als veertiende. In het algemeen klassement gaat Maud Kaptheijns aan de leiding, met twee punten voorsprong op wereldkampioene Sanne Cant uit België.



Dekker ontbreekt

Jens Dekker uit Fluitenberg verscheen niet aan de start in Gavere. De 18-jarige renner van Beobank-Corendon moest wegens ziekte verstek laten gaan.