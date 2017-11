VKW speelt scorebord uit tegen CEC: 11-0

VOETBAL - Het scorebord in Westerbork toonde na negentig minuten een 9-0 eindstand. Maar het bizarre bekerduel tussen VKW en CEC eindigde toch echt in 11-0. Het digitale telraam werd uitgespeeld door de frisse tweedeklasser.

Van de vijfde tot de zestiende minuut tilde VKW de score freewheelend naar liefst 5-0. Het geplaagde CEC, dat een klasse lager speelt, werd van het kastje naar de muur gestuurd. In Westerbork trad de formatie uit Emmer-Compascuum aan zonder zes geblesseerde basisspelers.In de 39ste minuut liet Frits Nijstad voor de vijfde keer in het duel het net bollen. Samen met Veen, Willems en Giesselbach was de VKW-aanvaller verantwoordelijk voor de waanzinnige 9-0 ruststand. Na de pauze hield Wielink zijn topscorer aan de kant.Na rust moest het publiek, relatief, lang wachten op de gehoopte tiende treffer van de thuisploeg. Uiteindelijk gaf Giesselbach in de zeventigste minuut het jolige publiek waar het al na een kwartier om scandeerde: de 10-0. Waar CEC in het laatste kwartier tot de eerste doelpoging kwam, besliste Willems - met zijn tweede goal - de eindstand.Lees ook: