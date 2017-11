Stichting brengt bod uit op Grote Kerk Hoogeveen

HOOGEVEEN - De Stichting tot Behoud van de Grote Kerk heeft een bod uitgebracht op de te koop staande Grote Kerk in Hoogeveen.

De stichting, bestaand uit leden van de Protestantse Gemeente in Hoogeveen, wil daarmee voorkomen dat de kerk in handen valt van een horecaondernemer.Eerder dit jaar verzamelde de stichting al 720 handtekeningen om de verkoop tegen te houden. De Algemene Kerkenraad wilde toen niet in gesprek gaan met de ongeruste kerkleden, omdat ze al in onderhandeling was over de verkoop van de kerk.Nu heeft de stichting zelf een bod uitgebracht. Voorzitter Egbert Hekman: "We hebben grondig onderzoek laten doen, en volgens mij hebben we een heel reëel bod neergelegd." De stichting heeft het bod kunnen doen dankzij garantstellingen. Hoe hoog het bod is wil Hekman niet loslaten.In 2014 nam de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen het besluit om een aantal kerken te sluiten. Hekman: "Hierbij werd aangegeven dat er tussen 2015 en 2018 eerst onderzoek gedaan zou worden naar mogelijkheden om de Grote Kerk onder te brengen in een externe stichting, waarna de kerk voor het kerkelijk gebruik van de Hervormde wijkgemeente Centrum gehuurd zou kunnen worden. Dit onderzoek is nooit van de grond gekomen."De Algemene Kerkenraad heeft niet gereageerd op het bod van de stichting. In Dagblad van het Noorden laat een woordvoerder van de Kerkenraad weten het raar te vinden dat de stichting nu met een bod gekomen is, omdat ze zelf verzocht had om een binnenkerkelijk onderzoek, vanwege interne conflicten. Vanwege het vooronderzoek zijn alle onderhandelingen stilgelegd. Daarom zal de Kerkenraad het bod voorlopig negeren, volgens de woordvoerder.