Hoogeveen bekert verder na ruime zege op Annen

VOETBAL - Annen was vanmiddag niet bij machte om het Hoogeveen moeilijk te maken in de eerste knock-outronde van de noordelijke districtsbeker. Na een 1-2 ruststand denderde de tweevoudig winnaar van het toernooi over Annen heen en won met 2-6.

Al vroeg in de wedstrijd etaleerden de gasten een uitstekende vorm. Op een lastig bespeelbaar veld combineerden ze in een hoog tempo en lieten met regelmatig de backs kansloos. Dave Padding bracht zijn ploeg na 10 minuten spelen op 0-1. Het was zijn 4de treffer van dit bekertoernooi. Enkele minuten later prikte Marco Harman de 0-2 binnen en leek de wedstrijd vroegtijdig beslist.Nico Haak zag zijn ploeg echter enorme kansen missen en gaandeweg de eerste helft kwam Annen iets meer aan aanvallen toe. Dit leidde zelfs tot de aansluitingstreffer van Dolf Nijborg op slag van rust. Zijn kopbal miste kracht maar viel alsnog via de binnenkant van de paal achter doelman Nick Borgman, waarmee de ruststand 1-2 werd.In de tweede helft gaf Hoogeveen nog iets meer gas en liep de marge via Nick Dekker en Björn Zwikker uit naar 1-4. De ploeg uit Hoogeveen bleef bij vlagen echter slordig waardoor enorme kansen onbenut bleven. Met name Marco Hartman faalde met regelmaat.Nick Visser scoorde 5 minuten voor tijd nog namens de thuisploeg die zich allang had neergelegd bij deze uitschakeling. Hoogeveen hervond zich in de slotfase weer iets en tilde de stand nog naar 2-6, waarmee plaatsing voor de tweede ronde definitief werd.