Kat in boom wil niet gered worden

HOLLANDSCHEVELD - Luid miauwend liet een kat vanmiddag zijn klaagzang horen in Hollandscheveld. Het beest zat vast in een boom, maar toen de brandweer er aan kwam bleek het dier toch niet zo gesteld te zijn op een redding.

De kat was de boom aan de waterkant ingeklommen en leek er niet meer zelf uit te durven komen. Met een ladder probeerde de brandweerman bij het luidruchtige beest te komen.



De kat zag dit toch niet zo zitten een koos eieren voor zijn geld. In plaats van dat hij zich liet vangen dook hij vanaf zijn tak de onderliggende sloot met eendenkroos in.



Het dier wist zelf de wal te bereiken en eenmaal op het droge zette hij het op een lopen.