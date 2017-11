Deel dit artikel:











Groenwold zevende op EK voor beloften Groenwold in actie (archieffoto: RTV Drenthe)

JUDO - Larissa Groenwold heeft haar deelname aan de Europese kampioenschappen voor beloften (U23) in Montenegro afgesloten op de zevende plaats in de klasse tot 78 kilogram. De judoka uit De Punt verloor in de herkansingen van de Russische Niurguiana Nikiforova.

Groenwold veroverde vorige maand de Nederlandse titel in diezelfde gewichtsklasse. Ze verzekerde zich dankzij een zege op Karen Stevenson van het kampioenschap. Groenwold werd bovendien eerder al eens Europees kampioene bij de junioren.



Michelle Benjamins

Voor Michelle Benjamins uit Nieuwlande waren de Europese kampioenschappen snel voorbij. Ze moest in haar eerste partij in de klasse tot 63 kilogram haar meerdere erkennen in de Servische Jovana Obradovic.