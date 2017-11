Deel dit artikel:











Uitslagen competitievoetbal zondagamateurs (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Naast bekervoetbal waren er vandaag ook competitiewedstrijden. In de 1e klasse F eindigde het inhaalduel tussen SVBO en vv Emmen in 1-1 en GOMOS won opnieuw. De koploper in de 2e klasse K versloeg Oerterp met 4-1.





Bekijk hier: de uitzending van Onze Club



Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met één of meer Drentse clubs.



1e klasse F

SVBO - vv Emmen 1-1



2e klasse K

GOMOS - Oerterp 4-1



2e klasse L

Olyphia - SC Erica afgelast



3e klasse B

HSC - SVZ 1-1



4e klasse B

De Wilper Boys - SVMH 4-1

TLC - Surhuisterveen 2-1

Donkerbroek - Bakkeveen afgelast

Stanfries - Smilde'94 0-3



4e klasse E

Oranje Zwart - Pesse 0-2

VENO - Ruinen 3-1

Steenwijkerwold - Old Forward 3-3



5e klasse A

Scheerwolde - Wapserveen 1-1

Uffelte - DVSV 2-2

Kuinre - Vilsteren 2-2

Willemsoord - Giethoorn 0-9

DOS'63 - Blankenham 3-0

Ulu Spor - IJhorst 5-1



5e klasse C

Zandhuizen - VWC afgelast

HHCombi - Hoogersmilde 0-2

Houtigehage - Fochteloo 4-2

Diever-Wapse - Sport Vereent afgelast

Sportclub Makkinga - Oosterstreek afgelast



5e klasse D

Groen Geel - Woltersum 1-1

Yde de Punt - Tynaarlo afgelast

Eext - Eenrum 1-4

Froombosch - Amboina 2-6

Kloosterburen - Zevenhuizen afgelast



5e klasse E

Drieborg - Veelerveen 2-1

THOS - BNC 2-1

DWZ - WEO afgelast

Wedde - Nieuweschans afgelast

Bareveld - Meeden 6-1

Framsum - Oldambtster Boys afgelast



5e klasse F

Buinen - De Treffer'16 1-2

EEC - JVV 8-0

VIOS (O) - SVBC 2-1

KSC - Buinerveen afgelast

Gasselternijveen - Zandpol 2-2

Roswinkel - GKC afgelast



Meer amateurvoetbal:

- Uitslagen noordelijke districtsbeker

- VKW speelt scorebord uit tegen CEC: 11-0

- Hoogeveen bekert verder na ruime zege op Annen De ploeg van trainer Wim Bakering, die vorig seizoen promoveerde uit de 3e klasse, heeft na 7 wedstrijden 21 punten.Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met één of meer Drentse clubs.SVBO - vv Emmen 1-1GOMOS - Oerterp 4-1Olyphia - SC Erica afgelastHSC - SVZ 1-1De Wilper Boys - SVMH 4-1TLC - Surhuisterveen 2-1Donkerbroek - Bakkeveen afgelastStanfries - Smilde'94 0-3Oranje Zwart - Pesse 0-2VENO - Ruinen 3-1Steenwijkerwold - Old Forward 3-3Scheerwolde - Wapserveen 1-1Uffelte - DVSV 2-2Kuinre - Vilsteren 2-2Willemsoord - Giethoorn 0-9DOS'63 - Blankenham 3-0Ulu Spor - IJhorst 5-1Zandhuizen - VWC afgelastHHCombi - Hoogersmilde 0-2Houtigehage - Fochteloo 4-2Diever-Wapse - Sport Vereent afgelastSportclub Makkinga - Oosterstreek afgelastGroen Geel - Woltersum 1-1Yde de Punt - Tynaarlo afgelastEext - Eenrum 1-4Froombosch - Amboina 2-6Kloosterburen - Zevenhuizen afgelastDrieborg - Veelerveen 2-1THOS - BNC 2-1DWZ - WEO afgelastWedde - Nieuweschans afgelastBareveld - Meeden 6-1Framsum - Oldambtster Boys afgelastBuinen - De Treffer'16 1-2EEC - JVV 8-0VIOS (O) - SVBC 2-1KSC - Buinerveen afgelastGasselternijveen - Zandpol 2-2Roswinkel - GKC afgelast