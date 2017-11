Medewerkers failliet kunstencentrum CQ bereiden miljoenenclaim voor

ROSWINKEL - Een groep voormalige medewerkers van het in 2014 failliet verklaarde Centrum voor de Kunsten CQ wil geld zien van de gemeenten Emmen en Coevorden. De oud-medewerkers bereiden een claim voor van 5,5 miljoen euro.

De personeelsleden hebben altijd beweerd dat de twee gemeenten op een slinkse manier op een faillissement hebben aangestuurd. De personeelsleden bleven met legen handen achter. Driekwart van deze mensen zit nu in de bijstand.Een jaar geleden spraken oud CQ'ers nog in bij de gemeenteraden van Emmen en Coevorden, waar ze bijna wanhopig om aandacht vroegen voor hun zaak.Inmiddels is de maat vol en lijkt de gang naar de rechter nog maar een kwestie van tijd. "Er is vanuit de gemeenten het laatste jaar niks gebeurd, maar wij hebben niet stil gezeten. We hebben na een flinke strijd inzage gekregen in het archief. En wat we daar tegenkwamen maakt onze positie alleen maar sterker", aldus voormalig personeelslid Rosita Sikking uit Roswinkel.De oud-personeelsleden krijgen steun van twee vakbonden. Jurist Mark Gerrits van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB), de vakbond voor musici, heeft zich uitvoerig in de zaak verdiept. "Emmen en Coevorden reden een scheve schaats, ze wilden CQ failliet laten gaan. Ze lieten zich daarbij leiden door geld. Op die manier konden ze goedkoop van de personeelsleden af."Gerrits is geschrokken wat hij in de vele archiefdozen heeft aangetroffen. Hij spitte 12.000 documenten door. "Je mag wel spreken van een beerput. We staan juridisch sterk en als er niet snel een reactie of handreiking komt van de gemeenten dan stappen we naar de rechter."De gemeente Emmen laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Zolang het faillissement niet compleet is afgerond door de curator is een direct gesprek tussen de gemeente en de personeelsleden ook niet mogelijk, zo stelt een woordvoerder.