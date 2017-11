Molen van Rolde heeft nieuwe vrijwilligers

ROLDE - Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden voor het draaiend houden van de molen in Rolde. In Rolde is één nieuwe leerling aangenomen. Daarnaast zijn er drie molenaars die dit jaar geslaagd zijn en willen bijspringen.

Stichting Mulders Aa en Hunze luidde eerder de noodklok, omdat de molen bij gebrek aan personeel stilgelegd dreigde te worden.Aa en Hunze Molens laat via Twitter weten dat dankzij de media-aandacht voor de zoektocht naar vers molenaarsbloed meerdere mensen zich hebben aangemeld.De molen van Rolde kwam in de problemen nadat het mulderkoppel Van den Broek er na acht jaar mee stopte. Het echtpaar besloot terug te keren naar hun geboortestreek in Noord-Brabant. Voor de molen in Gieten was snel een nieuwe molenaar gevonden, voor die in Rolde werd langere tijd gezocht. "We kunnen nu voorlopig vooruit", zegt instructeur Henk Wilms. "Maar een overschot is er nooit."Wie molenaar wil worden, moet wel eerst een opleiding van zo'n twee jaar volgen. Hier leer je hoe je met een molen moet om gaan. De opleiding bestaat grotendeels uit praktijklessen."Je moet honderdvijftig uur werkzaam geweest op een molen, honderdtwintig uur op een instructiemolen en nog dertig uur op andere molens, zoals een zaagmolen", aldus Wilms.