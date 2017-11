Bareveld pakt periodetitel en wil nu eerste kampioen van Drenthe worden

VOETBAL - Bareveld-trainer Peter Tempel loopt vandaag ongetwijfeld een extra rondje door de plaatselijke buurtsuper in Meeden, want uitgerekend tegen de club uit zijn woonplaats pakte de oefenmeester de eerste periodetitel. De vijfdeklasser deed dat overtuigend, want het werd 6-1.

Al na twee minuten kwam Bareveld op voorsprong door een treffer van Daniël Kröder. "Dat is echt ongelooflijk", aldus Tempel. "Vrijwel elk duel scoren we binnen drie minuten. Dat is natuurlijk heerlijk. Het geeft rust en veel vertrouwen voor het team."Bij rust was het 3-0 en was de wedstrijd min of meer gespeeld. Grieto Korthuis (een houdbare vrije bal) en opnieuw Kröder waren de makers.Kort na rust dacht Meeden op 3-1 te komen, maar een intikker van Martijn Niemeijer werd afgekeurd wegens buitenspel. Kort na die afgekeurde treffer maakte Kröder zijn derde van de middag, waardoor de aanvalsleider van Bareveld inmiddels al 15 keer heeft gescoord in zeven wedstrijden. Na een fraaie dieptepass van Meeden-captain Thomas Meenken zorgde Niemeijer voor de 4-1. Het slotakkoord was echter weer voor de thuisclub dat via twee treffers van Martin Jonker de eindstand op 6-1 bepaalde.Bareveld heeft nu 21 punten uit 7 duels. Achtervolgers Wedde en BNC hebben respectievelijk 13 en 10 punten, maar dan uit zes wedstrijden.Met 12 ploegen in de competitie zijn er voor Bareveld nog 'maar' 15 wedstrijden te spelen en in de huidige vorm (alles winnen en al 49 keer scoren) is het niet de vraag of de club kampioen wordt, maar wanneer. "Als we op 27 mei maar kampioen zijn. Daar gaat het om", laat Tempel weten. Maar natuurlijk is het leuk om de eerste kampioen van Drenthe te worden. Het is een leuk streven vanaf nu."