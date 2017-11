Bestuurder die uit de bocht vloog in Yde meldt zich

YDE - De bestuurder van de auto die afgelopen nacht uit de bocht vloog in Yde, heeft zich gemeld bij de politie.

Rond 3.00 uur in de nacht vloog een rode auto uit de bocht op de kruising tussen de Norgerweg en de Pelikaanstraat. Zowel de auto als de bestuurder verdwenen na het ongeluk spoorloos.Wat er precies is gebeurd waardoor de auto uit de bocht vloog, is nog onduidelijk. De politie zal nog met de bestuurder gaan praten over de toedracht.