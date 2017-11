Deel dit artikel:











Wie wordt de nieuwe Miss Ganzenhoedster van Coevorden? Vandaag wordt bekend wie de titel een jaar mag dragen (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe) Thijs was vorig jaar de eerste mini-Mister (foto: Frits Emmelkamp / RTV Drenthe) De jury van vandaag (foto: Frits Emmelkamp / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Coevorden staat vandaag weer in het teken van de Ganzenmarkt. Vast onderdeel is de verkiezing van Miss Ganzenhoedster. Een van de kandidaten is Megan. "Ik stond al om half zes op. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig, want ik wil graag winnen."

Kleding en haardracht zijn belangrijk tijdens de verkiezing. "Ik draag een jurk met een witte blouse eronder", vertelt Megan. "En ik heb een schort om en loop op klompen. Op m'n hoofd draag ik zo'n soort kapje."



'Sommige ganzen zijn wel lief'

Megan wil graag winnen, want dan mag ze een jaar lang Coevorden vertegenwoordigen bij evenementen. "Dat lijkt mij echt superleuk", zegt ze. Als ze wint, moet ze een gans op de arm nemen. Dat vindt ze nog wel een beetje eng. "Maar ik denk dat dat wel lukt, soms zijn ganzen wel lief."



Mini-Mister

Sinds vorig jaar wordt er ook een mini-Mister Ganzenhoeder gekozen. "De mannen horen er natuurlijk ook bij", zegt Ganzenmarkt-voorzitter Henri van Ringen. Dit jaar zijn er tien jonge kandidaten voor de titel. "We hebben ook bewust gekozen voor mini-Misters, want bij de andere jongeren is er weinig animo voor." Volgens Van Ringen vond de mini-Mister van vorig jaar, Thijs Schepers, het heel leuk.