Stelling: Drenthe moet er alles aan doen om de Formule 1 naar Assen te halen

ASSEN - Max Verstappen die de eerste Grand Prix ooit op het TT Circuit in Assen wint. Een realistisch idee of toch een utopie?

Als het aan de VVD en het CDA in Provinciale Staten ligt, moet het gaan gebeuren. Beide partijen zien de Formule 1 in Assen namelijk wel zitten.De VVD dient woensdag een motie in waarin de partij de provincie vraagt er alles aan te doen om dit voor elkaar te krijgen. Volgens de VVD zet de Formule 1 Drenthe heel goed op de kaart en profiteert ook het vliegveld in Eelde hiervan. Het CDA wil op zijn beurt dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt ingesteld, net als bij de grote concurrent Zandvoort.Wat vindt u? Ziet u de snelle bolides van Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing graag op het TT Circuit racen? En moet Drenthe er dus alles aan doen om de races naar Assen te krijgen?