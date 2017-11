Deel dit artikel:











Auto belandt in sloot op A28 bij Assen-Noord Het ongeluk gebeurde op de A28 (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Op de A28 bij Assen-Noord is vanmorgen een auto in de sloot beland.

Daarbij is de bestuurder gewond geraakt. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het ongeluk leidde verder niet tot verkeershinder voor andere weggebruikers.