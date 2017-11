Deel dit artikel:











Geen plek voor Terra in oude dierenpark Emmen De ingang van de oude dierentuin in Emmen (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

EMMEN - De groene school Terra Emmen verhuist toch niet naar het oude dierenpark. De gemeente Emmen was aan het onderzoeken of er plek is voor de school in het zogenoemde Mensenpark, maar stopt daar nu mee.





Verschillende fracties zien een school met negenhonderd leerlingen in het Mensenpark niet zitten. Er wordt vanwege de omvang van de school onder meer gevreesd voor parkeerproblemen en belemmering van andere ontwikkelingen in het park.



Vorige week kwam de PvdA samen met CDA, GroenLinks, LEF! en Senioren Belang Noord met het voorstel om Terra Emmen onder te brengen in de buurt van het Esdal College.



Terra Emmen is teleurgesteld door het besluit maar ziet ook genoeg kansen op de huidige locatie om de school te verbeteren. Aan de Huizingsbrinkweg in Noordbarge gaat Terra investeren in de samenwerking met bedrijven, instellingen en andere onderwijsorganisaties waar dat mogelijk is.



Luister even na 12.00 uur naar Radio Drenthe voor een gesprek met Terra Emmen. "Er is onvoldoende draagvlak binnen de gemeenteraad. Dit heeft ons doen besluiten de stekker eruit te trekken", vertelt wethouder Jisse Otter.